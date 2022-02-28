Вже надійшло декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового військового підрозділу – "Інтернаціональний легіон" для протидії російським окупантам.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - написала Маляр.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування.