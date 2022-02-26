Цю допомогу США нададуть Україні якомога швидше.

Наступний транш безпекової допомоги Україні включатиме і переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) "Джавеліни".

Про це заявив високопосадовець Пентагону, передає Голос Америки. Він підтвердив, що США нададуть новий пакет військової допомоги Україні "так швидко, як тільки зможуть", "він прибуде траншами", як і попередні.

Коментуючи ситуацію в Україні, високопосадовець Пентагону вказав, що опір українців "більший ніж очікували росіяни" і США бачать ознаки, що "росіяни дедалі більше розчаровані відсутністю наступального пориву протягом останніх 24 годин".

За оцінками США, понад "50% російських військ, які Путін направив проти України, вже - всередині країни". На ранок за Вашингтоном, російські війська випустили по Україні більше 250 ракет, поділився оцінками посадовець, а росіяни цими ракетами продовжують завдавати пошкоджень "цивільній інфраструктурі та житловим районам".

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, що включатиме засоби для протидії загрозам від "бронетехніки та повітряно-десантних і інших загроз". На ці цілі було виділено $350 млн.