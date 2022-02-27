До міста увійшла важка техніка окупантів.

Виконуючий обов'язки мера Бердянська Олександра Свідло повідомив, що окупанти взяли під контроль всі адміністративні будівлі міста.

Про це йдеться у відеозверненні на його сторінці у Facebook.

"Кілька годин тому всі ми стали свідками того, як на територію міста увійшла важка військова техніка і озброєні солдати, і почали просування по всій території нашого рідного міста", - сказав мер.

До останнього моменту, додав Свідло, він перебував на своєму робочому місці в будівлі виконавчого комітету і разом з оперативним штабом вони керували і координували роботу всіх комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність Бердянська.

"Деякий час тому в будівлю виконкому зайшли озброєні військові і представилися солдатами російської армії і поінформували про те, що всі адміністративні будівлі знаходяться під їх контролем, і вони беруть під контроль будівлю виконкому. Нам було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю дану пропозицію неприйнятною. Тому ми всім складом Оперативного штабу покинули будівлю виконкому, але продовжуємо працювати і координувати роботу Оперативного штабу віддалено", - розповів Свідло.

Він додав, що разом з колегами продовжує працювати і виконувати свої обов'язки "до тих пір, поки це буде можливо".

Нагадаємо, раніше мер Куп'янська заявив, що місто знаходиться під контролем окупантів.