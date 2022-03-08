Під час дзвінка матері російський окупант розплакався.

Ще один російський військовий Іван, який потрапив в український полон в Одесі, зателефонував своїй матері й розплакався.

"Мамулю, привіт! Я живий, все в порядку, я в полоні, я в Одесі... Мені загрожує в'язниця. Ми тут, мама, не як миротворці, як нам говорили, ми тут окупанти, бл**ь, ми людей вбиваємо мирних", - говорить він.

На що його мати відповідає, що "ти ж не винен", "ти ж не стріляв". І потім запитує, чому він опинився в Одесі.

Раніше бійці полку "Азов", захищаючи Маріуполь, провели ефективну контрнаступальну операцію і розбили підрозділи окупантів. Військові опублікували список імен цих росіян.

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