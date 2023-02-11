На поточний момент немає достовірних підтверджень використання надводного БПЛА окупантами.

В Одеській ОВА прокоментували відео з нібито використанням окупантами морського безпілотника для удару по мосту в Затоці. На поточний момент немає достовірних підтверджень правдивості ролика. Якщо ворог дійсно застосував надводний дрон, то військові повідомлять про це.

Коментар надійшов від спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука в ефірі національного телемарафону. Він заявив: "Ми вже проходили "вкидання" таких відео і поширення подібної інформації. Тому ще раз: військові повідомлять, якщо це щось було таке, поки такої інформації немає".

Нагадаємо, вчора в Мережі почали обговорювати ролик, на якому нібито вперше зафіксовано застосування надводного безпілотника окупантами. Як стверджують рашисти, за допомогою БПЛА атакували міст в Затоці. Раніше по ньому вже неодноразово наносилися удари.

Відео дня

Удари по Одеській області

Вчора, 11 лютого, Росія влаштувала черговий повномасштабний обстріл території України. Ціллю традиційно стали енергетичні об'єкти.

В рамках атаки рашисти випустили 71 крилату ракету, з яких 61 збили українські захисники. Тринадцять ракет знищили над Одеською областю.

Після масованого обстрілу окупанти застосували іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131 з метою завдати ще більше шкоди енергетичній інфраструктурі. Українські воїни збили 20 безпілотників, 4 з яких — в Одеській області.

Крім того, прибережну зону регіону обстріляли протикорабельними ракетами "Онікс". А на Зміїний окупанти скинули 4 авіабомби з бомбардувальників Су-24М.

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