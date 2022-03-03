Це близько мільйона біженців за 7 днів війни й тотальне руйнування історичних центрів великих міст України.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк нагадав, яку ціну Україна платить за досі не закрите небо.

Про це він написав у Twitter.

"Близько мільйона біженців за 7 днів війни й тотальне руйнування історичних центрів великих міст України. Ось ціна досі не закритого неба над Україною", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Російської Федерації про намір завдати удар по будівлі Служби безпеки України у Києві, закликаючи міжнародних партнерів закрити небо над Україною.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що закрите небо – це гарантія безпеки українців.

У Білому наголошували, що введення США безпілотної зони в небі України - "не найкраща ідея", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.

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