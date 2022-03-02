Росіяни займалися мародерством.

Охтирські поліцейські спільно з представниками терборони затримали 10 російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, на території Грунської та Комишанської ОТГ поліцейські виявили 10 ворожих військових, які займалися мародерством.

Поліцейські затримали зловмисників та взяли участь у їх передислокації.

Правоохоронці закликають громадян телефонувати на спецлінію 102 у разі виявлення підозрілих осіб.

Російсько-українська війна

З початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

Ситуація в Києві на ранок 2 березня знаходиться під контролем ЗСУ. Противник постійно обстрілює місто з різної зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков, доповідаючи про ситуацію в країні вранці 2 березня, зазначив, що характер подій змінюється. Противник все частіше відмовляється продовжувати наступ.

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