Радник керівника офісу Президента України також закликав менше довіряти російській пропаганді.

Радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк закликав менше вестися на російську пропаганду і не довіряти інформації про вимоги Росії.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Все, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, нацифікацію і т.д., викликає лише подив", - зазначив Подоляк.

Радник керівника офісу Президента України при цьому закликав менше довіряти російській пропаганді.

"Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку по наївності передруковують наші Дзеркала", - зазначив політик.

Нагадаємо, раніше видання ZN.UA, посилаючись на власні дипломатичні джерела, оприлюднило шість вимог для завершення війни, які нібито Росія висунула Україні.

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