Сумну звістку повідомив колега колишнього депутата.

У Пущі-Водиці під час запеклого бою з російськими загарбниками загинув народний депутат Верховної Ради 8 скликання Олександр Марченко.

Про його смерть повідомив Олег Тягнибок.

"У бою з окупантами в Пущі Водиці загинув ветеран московсько-української війни, офіцер, народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко. Вічна пам‘ять і слава Герою! Смерть ворогам", - зазначив Тягнибок.

Він також пообіцяв, що Україна помститься за смерть Марченка.

Раніше повідомлялося, що за неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

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