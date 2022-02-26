Зафіксована бронетехніка з написом "Правий сектор" на броні.

Російська окупаційна армія готує диверсію в районі міста Шостка Сумської області.

Про це у Facebook повідомила член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла (фракція "Слуга народу").

За її словами, була помічена бронетехніка з написом "Правий сектор" на броні. "Дана техніка може бути використана з метою дезінформації Збройних Сил України та місцевого населення", - зауважила Безугла.

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