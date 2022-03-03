Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста, зазначили в штабі.

Підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха Донецької області було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

У повідомленні наголошується, що пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.