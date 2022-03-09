Агресор у багатьох містах України не дає можливість провести евакуацію населення та доправити гуманітарні вантажі.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов сподівається на розв'язання питання обстрілів росіянами гуманітарних коридорів найближчим часом.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Данілова, агресор у багатьох містах України не дає можливість провести евакуацію населення та доправити гуманітарні вантажі.

"Це ганебна практика.., якщо починають рухатися колони, то вони починають їх розстрілювати. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо це питання вирішити. Але це не тільки, на жаль, від нас залежить. Це залежить від агресора, який прийшов захопити нашу землю", - зазначив секретар РНБО.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що евакуація людей із Ізюма фактично зірвана через обстріли російських військових.

За словами очільника ОВА, десятки автобусів, які виїхали за людьми, так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб.

Так само не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим.

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