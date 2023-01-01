Виробництво ракет в країні-агресорі не припиняється, хоч і дещо зменшилося.

В Росії виник дефіцит балістичних ракет і закінчуються запаси крилатих ракет "Калібр".

Це сталось через вплив економічних санкцій проти РФ, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю під час інформаційного телемарафону.

"Те, що вони зараз виробляють, це залишки тих комплектуючих, які були на складах РФ. Крім того, українською розвідкою проводяться заходи, щоб не допустити нарощування виробництва будь-якого озброєння на території РФ", - сказав Скібіцький.

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Він наголосив, що дефіцит в РФ пов’язаний насамперед з балістичними ракетами "Іскандер". За оцінкою розвідки, Росія здатна ще на декілька потужних ударів.

"Ви бачите, що вони дуже давно застосовували цей вид озброєння – саме балістику. Наближаються до закінчення запаси "Калібрів". Набагато зменшуються запаси крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія – це два-три такі потужні завдання ударів, як от ми спостерігали за останній час", - сказав Скібіцький.

За його словами, в Росії виробництво ракет не припиняється, хоч і дещо зменшилося.

Ракетні атаки по Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна зазнала вже понад 10 масованих ракетних атак з боку російських загарбників. Вони цілили по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури.

За даними Генштабу, Протягом минулої доби війська РФ завдали 31 ракетний і 12 авіаційних ударів по Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 31 грудня 2022 року противник здійснив пуски більш як 20 крилатих ракет з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 12 з них були збиті.

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