В Міністерстві внутрішніх справ просять перевіряти труби в своїх будинках.

Члени диверсійно-розвідувальних груп почали ліпити мітки на газові труби в містах та інших населених пунктах України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у Facebook.

"Друзі, є велике прохання до всіх: зараз ці виродки ліплять позначки на газові труби. Прохання до всіх, переглянь свої будинки (прилеглі території), газорозподільні станції). Бачите мітку-заклейте її фольгою або замажте смолою", - написав він.

Як відомо, диверсанти ставлять мітки у вигляді хрестика, кола, які наносяться фарбою, для коригування вогню ворога.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко також звернувся до мешканців солиці з попередженням про розставлені мітки. За його словами, диверсанти розставили по місту багато міток, зокрема, балістичні. "А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильні! Як тільки бачите таке, відразу звертайтеся в поліцію!", - закликав Кличко.

На відео видно жінку, яка наносить мітку на газову трубу. Це сталося за адресою вул Руденка 8.

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