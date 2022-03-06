Нардеп стверджує, що вони лише дратують водіїв і не несуть жодної користі.

В Україні планують зменшити кількість блокпостів, які встановлюють з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це написав у Facebook нардеп-"слуга" Роман Грищук.

За його словами, блокпости в кожному селі грають проти України.

"Західна і Центральна Україна кишить блокпостами, через що дорога до Львова чи кордону займає подекуди 2 доби. Це все спалює бензин, якого і так тотально не вистачає. Це стомлює водіїв і людей, які тікають від війни. Це подовжує час доїзду гуманітарної допомоги до Києва, Харкова і інших міст. І найголовніше, це не несе жодного сенсу. Великий пост на в‘їздах в область з ЗСУ, поліцією і теробороною. Все", - зазначив він.

Грищук додав, що про цю проблему вже знають очільники областей.

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