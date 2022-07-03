Новий список категорій запропонований в законопроекті 7484-1.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України в Раді запропонували розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїжджати закордон під час воєнного стану.

Новий список категорій запропонований в законопроекті 7484-1, автором якого є Георгій Мазурашу.

Дозвіл на виїзд з країни можуть отримати:

чоловіки, у яких є 3 неповнолітніх дітей;

чоловіки з 2 дітьми до 14 років;

чоловіки з 1 дитиною до 14 років і вагітною дружиною;

чоловіки з 1 дитиною до 3 років.

Також пропонується дозволити виїжджати чоловікам, які мають робочі, спортивні контракти в інших країнах, офіційне підтвердження з інших країн щодо працевлаштування, або контракти із замовниками з інших країн на 1 рік і більше на надання IT-послуг або консультацій за умови оплати ЄСВ, або власникам бізнесу в інших країнах.

Заборона на виїзд з України під час війни:

На період дії правового режиму воєнного стану указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Воєнний стан зараз продовжено до 23 серпня.

У Державній прикордонній службі України нагадували, що заборона не застосовується до окремих осіб цієї категорії. Зокрема йдеться про осіб, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік; мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність зі зняттям з військового обліку та ін.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич заявив, що для певних категорій громадян зробили винятки з приводу виїзду з України. Це стосується студентів, викладачів, опікунів тощо.

30 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні хочуть заборонити виїзд з України ще однієї категорії громадян.

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