Комісія здійснила цілий ряд актів помилування тих, хто бажав взяти участь в обороні України.

В Україні помилувано кілька сотень засуджених, які зі зброєю захищатимуть країну.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив під час телемарафону.

За його словами, працює Комісія при президентові у питаннях помилування.

"Комісія здійснила цілий ряд актів помилування тих, хто бажав взяти участь в обороні України", - додав міністр.

Монастирський зазначив, що йдеться про "кілька сотень" осіб, які помилувані, взяли до рук зброю і долучились до захисту України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українці з реальним бойовим досвідом, які попали за ґрати, будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.

Він наголосив, що кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити.

28 лютого генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, що звільнення з під варти деяких в‘язнів для участі в захисті держави від російських загарбників - не масова акція, а дуже виважений і точковий крок.

4 березня міністр юстиції Денис Малюська розповів про помилування деяких ув'язнених екс-учасників АТО, які пішли захищати України.

Вас також можуть зацікавити новини: