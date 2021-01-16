Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою й незламністю українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону летовища.

В Україні сьогодні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту (ДАП).

Про це йдеться на сайті Міноборони.

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«Сьогодні, 16 січня, в Україні відзначають День пам’яті «кіборгів», які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зауважили, що «кіборгами» захисників ДАПу назвав сам ворог.

«Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою й незламністю українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону ДАПу», - зауважили у Міноборони.

Своєю чергою в МЗС України висловили вдячність всім військовослужбовцям, добровольцям, медикам та волонтерам за їх відвагу під час захисту ДАП.

«Ми пам’ятаємо усіх, хто боронив Донецький аеропорт. Вічна пам'ять полеглим героям і слава всім захисникам Донецького аеропорту!», - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Битва за донецький аеропорт: історія

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР".

Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

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Автор: Костянтин Гончаров