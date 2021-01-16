Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року / Фото УНІАН, Олександр Синиця

В Україні сьогодні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту (ДАП).

Про це йдеться на сайті Міноборони.

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«Сьогодні, 16 січня, в Україні відзначають День пам’яті «кіборгів», які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року», - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зауважили, що «кіборгами» захисників ДАПу назвав сам ворог.

«Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою й незламністю українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону ДАПу», - зауважили у Міноборони.

Своєю чергою в МЗС України висловили вдячність всім військовослужбовцям, добровольцям, медикам та волонтерам за їх відвагу під час захисту ДАП.

«Ми пам’ятаємо усіх, хто боронив Донецький аеропорт. Вічна пам'ять полеглим героям і слава всім захисникам Донецького аеропорту!», - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Битва за донецький аеропорт: історія

  • Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР".
  • Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

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Автор: Костянтин Гончаров