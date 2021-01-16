В Україні сьогодні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту (ДАП).
Про це йдеться на сайті Міноборони.
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«Сьогодні, 16 січня, в Україні відзначають День пам’яті «кіборгів», які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року», - йдеться в повідомленні.
У Міноборони зауважили, що «кіборгами» захисників ДАПу назвав сам ворог.
«Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою й незламністю українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону ДАПу», - зауважили у Міноборони.
Своєю чергою в МЗС України висловили вдячність всім військовослужбовцям, добровольцям, медикам та волонтерам за їх відвагу під час захисту ДАП.
«Ми пам’ятаємо усіх, хто боронив Донецький аеропорт. Вічна пам'ять полеглим героям і слава всім захисникам Донецького аеропорту!», - додали у зовнішньополітичному відомстві.
Битва за донецький аеропорт: історія
- Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР".
- Оборона аеропорту тривала 242 дні. Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.
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