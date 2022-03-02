Це важливий бот для всіх, хто зараз знаходиться в районі активних бойових дій.

Народні депутати Верховної Ради та українські журналісти створили бот для допомоги простим людям.

Це важливий бот для всіх, хто зараз знаходиться в районі активних бойових дій, небезпеки або тривозі.

Там ви зможете дізнатися наступну інформацію:

інформацію про бомбосховища,

про запаси води,

дані про працюючі магазини та аптеки в кожному місті України.

Крім того, цей чат-бот дозволить вам по пунктах зібратися в разі надзвичайної ситуації і бути готовим до будь-якого варіанту розвитку подій.

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