В Україні створили бот для допомоги простим людям / ua.depositphotos.com
Народні депутати Верховної Ради та українські журналісти створили бот для допомоги простим людям.
Це важливий бот для всіх, хто зараз знаходиться в районі активних бойових дій, небезпеки або тривозі.
Там ви зможете дізнатися наступну інформацію:
- інформацію про бомбосховища,
- про запаси води,
- дані про працюючі магазини та аптеки в кожному місті України.
Крім того, цей чат-бот дозволить вам по пунктах зібратися в разі надзвичайної ситуації і бути готовим до будь-якого варіанту розвитку подій.