Пошук роботи за допомогою Jooble є безкоштовним.

Сайт із пошуку роботи Jooble, що працює в 71 країні світу, створив ресурс для працевлаштування українських біженців в країнах Західної Європи.

Про це повідомляє прес-служба Jooble.

Зокрема, на сайті можна дізнатися перелік документів, які необхідні для працевлаштування, поради, як безпечно знайти роботу та вакансії, де готові взяти на роботу українців у Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Чехії, Молдові та Німеччині.

Зазначається, що нині на ресурсі доступні вакансії для українців в Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Німеччині, Молдові та Румунії. Інформація про вакансії та інші країни оновлюється щоденно.

Також, окрім вакансій, є короткі поради про те, як скласти резюме та працевлаштуватись безпечно, а також інформація про виїзд за кордон для тих українців, які планують зробити це найближчим часом.

Нагадаємо, що на українців, які втратили роботу через напад Росії, чекає допомога від держави під час війни. Розмір її - 6500 гривень, а оформляється вона через "Дію" за аналогією з "ковідною тисячею".

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