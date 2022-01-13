Особливістю цьогорічного "Сі Бризу" стане те, що замість сухопутної компоненти з’явиться амфібійна.

До участі в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз – 2022" запрошено понад 60 країн.

Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗСУ у Facebook, посилаючись на результати початкової конференції з планування навчань, що завершилася в Одесі.

Навчання планують провести у класичному варіанті, тобто з відпрацюванням практичних дій у морі, на суші, у повітрі та під водою.

"У порівнянні з минулим роком буде збільшена морська компонента "Сі Бризу - 2022", - розповів керівник з планування дій морської компоненти з української сторони капітан 1 рангу Кирило Задачін.

Зокрема, вже підтвердили участь у морській компоненті навчання та визначилися з учасниками й силами та засобами США, Велика Британія, Болгарія, Румунія, Грузія та інших.

Вже зроблено розподіл цих сил по тактичним групах, які будуть задіяні у певних районах проведення навчань у північно-західній частині Чорного моря. Також, як наголосили в прес-центрі, розроблено проект сценарію навчання, визначилися з районами проведення "Сі Бризу – 2022" та з орієнтовним переліком заходів підготовки, які сплановані під час навчання.

Зазначається, що особливістю цьогорічного "Сі Бризу" стане те, що замість сухопутної компоненти з’явиться амфібійна.

Як пояснив офіцер групи планування амфібійної компоненти навчань, старший лейтенант Карім Федоров, морська піхота України прагне набувати спроможностей до дій саме амфібійних операцій в прибережних районах, річкових та морських.

"Тобто є цілий комплекс заходів, що стосуються безпосередньо морської піхоти, тому структура цьогорічного навчання й "підігнана" під цей концепт", - сказав він.

За його словами, під час конференції вдалося домовитися щодо цілого комплексу заходів підготовки підрозділів морської піхоти в рамках підготовки до навчань. Зокрема, мова йде про підготовку штабу батальйону, який братиме участь у "Сі Бризі-2022" від української сторони, а також щодо виконання завдань відповідно до замислу та майбутнього плану дій підрозділів під час навчань.

"Сценарій навчань передбачає приділення основної уваги саме амфібійній компоненті на суходолі. Тобто сили і засоби ВМС України та збройних сил країн партнерів будуть націлені на підтримку операції, яка відбуватиметься на суходолі. Також варто додати, що під час написання сценарію та під час розгляду варіантів дій під час безпосереднього виконання завдань враховувались актуальні загрози, які зараз постають перед Україною", - зауважив Федоров.

Також він повідомив, що станом на сьогодні вже затверджена участь в амфібійній складовій корпусу морської піхоти США, підрозділу Збройних сил Грузії та підрозділу миротворчого батальйону збройних сил Молдови. Повний склад учасників стане відомий пізніше.

Міжнародні військові навчання в Україні на 2022 рік

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про допуск іноземних військових в Україну для участі в багатонаціональних навчаннях у 2022 році.

Зокрема, йдеться про багатонаціональні навчанні з підготовки підрозділів збройних сил - "Об'єднані зусилля – 2022", українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2022", українсько-британські навчання "Козак Мейс – 2022", багатонаціональні навчання "Світла лавина – 2022", українсько-польські навчання "Сільвер Сейбер – 2022", українсько-американські навчання "Сі Бриз – 2022", українсько-румунські навчання "Ріверайн – 2022", багатонаціональні навчання "Кленова арка – 2022" та багатонаціональні навчання "Вікінг – 2022".

Для фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2022 році, передбачено 106 млн 548,33 тис. грн (з яких 52 млн 072,59 тис. грн - на території України).