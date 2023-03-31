Вони застосовуються для ударів по важливих цілях.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що українські захисники вже застосовують керовані авіабомби JDAM. Вони використовуються для ударів по важливих цілях російських окупантів.

Такою інформацією поділився речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він заявив: "Ми також використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні".

За словами Ігната, Україні потрібна ще більша кількість згаданих авіабомб. Вони забезпечать більший успіх на фронті завдяки ударам по окупантам.

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Нагадаємо, JDAM — це обладнання на базі технології GPS. Воно призначене для установки на авіабомби вільного польоту, щоб перетворити їх у всепогодні керовані боєприпаси. Набір обладнання складений з інерційної системи навігації і приймача GPS, які підвищують точність ударів. Разом з ними йдуть невеликі крила, що кріпляться посередині бомби, і "хвіст", що відповідає за коригування курсу під час польоту до цілі.

Бомби JDAM в Україні

Інформація про передачу "розумних бомб" Joint Direct Attack Munition (JDAM) вперше з'явилася в кінці лютого. Снаряди з цим обладнанням здатні вражати цілі на дистанції до 72 кілометрів.

Командувач ВПС США в Європі Джеймс Хекер на початку березня повідомив, що керовані авіабомби вже застосовуються в Україні. Однак їх запас відносно невеликий.

Військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков розповів, як JDAM допомагають ЗСУ проривати ворожу оборону. Вони можуть знищити вогневу позицію, адже пробивають 3,5 метра бетонних конструкцій.

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