За словами журналіста Станіслава Асєєва, всі троє причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності.

Розслідувачі міжнародної організації Bellingcat встановили особи трьох ключових військових злочинців з російським громадянством, які причетні до тортур в підконтрольній бойовикам "ДНР" в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.

Про це в Facebook повідомив український журналіст Станіслав Асєєв, який пережив полон у терористів.

За його словами, всі троє причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності:

Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 року народження, позивний "Товстий". Паспорт громадянина РФ: серія 6019 № 587195. Зайняв місце Палича (Куліковського Дениса) як куратора "Ізоляції".

Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 року народження, позивний "Бут". Паспорт громадянина РФ: серія 6019 № 616516. Права рука Кривоноса, один із старших по зміні.

Єремічев Руслан Володимирович, 15.07.1979 року народження, позивний "Єрмак". Паспорт громадянина РФ: серія 6019 № 627493. Головний любитель молодих дівчаток на "Ізоляції".

"Тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Російської Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС", - написав Асєєв.

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Також він повідомив, що незабаром буде викладена інформація про їх шефа - Леніна.

"Ви люди приблизно одної "гідності", але різниця в тому, що він віджав мільйони і може в будь-який момент розчинитися з ними в Росії, - а ви увійшли в саму ганебну сторінку історії як військові злочинці за 40 тисяч рублів зарплати і палицю ковбаси, яку віджимаєте на "Ізоляції" у полонених з передачок. Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури і затягуєте людей з електроопіками в камери, де вони і далі повинні "тримати стіну плачу", - написав Асєєв.

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - сумнозвісна секретна в'язниця бойовиків ОРДО, підпорядковується так званому "МДБ ДНР". Була сформована в червні 2014 року на базі захопленого бойовиками арт-фонду "Ізоляція", обладнаного на території старого заводу.

Про "Ізоляцію" відомо небагато. За інформацією ЗМІ, її в'язні можуть роками сидіти там без суду і слідства. Щодо затриманих практикуються тортури. При цьому значна частка затриманих - громадяни РФ і колишні бойовики "ДНР".

Станіслав Асєєв був звільнений з полону бойовиків у грудні 2019 року, в рамках обміну.

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Автор: Денис Прядко