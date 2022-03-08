Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів, деякі з яких виготовлялись для використання під час бойових дій у Сирії.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляють про ліквідацію деяких залучених Росією до нападу на Україну "вагнерівців".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ГУР МОУ в Facebook.

"Вагнерівці" вже гинуть на території України. Поповнюючи резерви окупаційних військ, Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях на території України у складі армії агресора. Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів", - мовиться у дописі.

Зауважується, що деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів.

У ГУР МОУ нагадали, що ПВК "Вагнер" - російська військова структура, що комплектується найманцями. "Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі - на боці Росії, в Сирії - на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані", - зауважили у розвідці.

Наголошується, що незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

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