Без води, тепла й світла залишилися понад 900 населених пунктів, поділилися в Офісі президента.

В Україні російські військові пошкодили або знищили 202 школи, 34 лікарні, понад 1,5 тис. приватних та багатоквартирних житлових будинків.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними", - зазначив він.

За словами Подоляка, зовсім без світла, води, тепла залишилися понад 900 населених пунктів.

"Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян", - наголосив радник керівник ОП.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці вдерлися в українську державу. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, атакував Київ, Харків, Чернігів, Вінницю, Миколаїв й Маріуполь.

4 березня стало відомо, що за даними ООН, за час війни в Україні загинув щонайменше 331 мирний житель, а ще 675 осіб отримали поранення.

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