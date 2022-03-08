Заява стосується загиблих при евакуації під Києвом.

Міністерство оборони Великобританії в понеділок звинуватило російські сили в нанесенні ударів по коридорах евакуації і вбивстві "кількох мирних жителів", які намагалися евакуюватися з міста Ірпінь.

Таку заяву було зроблено згідно з останньою розвідувальною оцінкою, опублікованою Міністерством після вторгнення Росії в сусідню країну, передає CNN.

У відомстві зазначили, що через запеклі бої Ірпінь вже кілька днів залишається без тепла, води та електрики.

В оцінці розвідки також повідомляється, що опір просуванню Росії в напрямку Києва зберігається в довколишніх містах Гостомель, Буча, Ворзель та Ірпінь.

Нагадаємо, кілька тисяч мирних жителів 7 березня 2022 року нарешті змогли евакуюватися з Ірпеня. Зокрема, сьогодні нарешті вдалося вивести через річку людей з-під зруйнованого мосту.

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