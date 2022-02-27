Генпрокурор України пригрозила президенту РФ.

Генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до росіян і пригрозила президенту РФ Володимиру Путіна.

За словами чиновниці, українська сторона доведе в справедливому суді, що глава РФ - "вбивця і головний військовий злочинець 21 століття".

Звернення Венедіктової - повний текст:

"Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну - ви співучасники та посібники найтяжчих військових злочинів, злочинів проти миру і людяності, розв'язання і ведення агресивної війни, масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення і заборонених міжнародним правом видів озброєння. Термінів давності за них немає.

Вчора диверсанти розстріляли сім'ю з 3-ма дітьми в Києві. Загинули батьки і одна з дочок, яка навчалася в 4 класі. У Херсонській області ваші війська обстріляли швидку допомогу з пораненими - водій і пацієнт згоріли.

Ваші ракети б'ють по житлових районах і населених пунктах. Гинуть і отримують важкі поранення діти, люди похилого віку і жінки.

Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів і звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права.

Війська агресора завдали сотні ударів крилатими й балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були спрямовані на дитячі садки та школи, лікарні, де знаходилися найменші українці.

Тільки за сьогоднішню ніч загарбницькі війська РФ завдали ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, серед яких:

- нафтобаза у Василькові;

- газопровід у Харкові;

- захоронення ядерних відходів у Києві.

Всі ці об'єкти не були законними військовими цілями з точки зору міжнародного гуманітарного права. Від ударів по цих об'єктах в першу чергу страждає цивільне населення.

Розплачуватися за це будуть нинішні і майбутні покоління росіян.

Ви при всіх потугах вашої пропаганди, яка заливає вам мізки і серця, не представите мене - до 40 років жила в російськомовному Харкові з прізвищем Венедіктова, радикалкою. А націоналісти - ми всі. Націоналісти - українці від Керчі, Донецька і до Львова, Ужгорода та Тернополя. Націоналісти - це ті, хто любить свою Батьківщину.

І ми на своїй землі. У своїй країні. І вас не звали. І нічого не зробили такого, щоб прийшов брудний російський танк. Наша нація зшивається і міцніє. І ми переможемо! У вас немає шансів. Ми все одно переможемо. Тому що за нами правда.

Громадянин Путін. Зазвичай я не називаю прізвища і шаную презумпцію невинності. Але не у вашому випадку. Ми доведемо в справедливому суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх кордонах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час - ми скажемо це вам в Гаазі в очі.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.