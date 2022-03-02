Україна запросила мішки для тіл російських солдатів.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про продовження перемовин з Червоним Хрестом щодо виконання його місії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо того, що російська влада не докладає зусиль, аби забирати тіла своїх загиблих в Україні, і чи може Червоний Хрест долучитися до процесу вивезення тіл російських окупантів, Верещук зазначила: "Я не можу сказати, що Червоний Хрест зараз в якийсь спосіб долучився".

"Я лише констатую факт, що ми звернулися з листом, вони його отримали. У мене сьогодні була телефонна розмова з радником Жиллєтт Флоранс. Ми обговорили питання і наш діалог завершився тим, що ми поки що не маємо підтвердження того, що Червоний Хрест готовий виконати свою місію", - наголосила Верещук.

Водночас українська сторона готова до проведення відповідних дій.

"Ми готові. Ми запросили відповідне устаткування чи упакування, мішки, в які треба буде, так би мовити, помістити тіла російських солдатів. Ми готові з рефрижераторами. Ми готові це зробити через ВЦА... Увесь алгоритм пропрацьований. Питання за Червоним Хрестом - коли вони зможуть нам у цьому допомогти", - підкреслила представниця уряду.

Також відповідаючи на запитання щодо позиції Червоного Хреста, який не надто активно долучається до можливості створення "зеленого коридору" для евакуації населення з "гарячих" точок Донеччини, Верещук, зокрема, зауважила, що завтра має відбутися засідання комітету ООН, де розглядатиметься питання гуманітарних коридорів.

"Ми рухаємо цю справу. Але дуже хотілося б ще більше інформаційного фокусу до цього... Всі мають зараз підключитися і допомогти нам створити гуманітарні коридори", - сказала вона.

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