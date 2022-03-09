Окупанти почали тікати від війни в Україні.

Російські окупанти почали тікати від війни в Україні, яку розв'язала РФ 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сили опору і військові частини оперативного командування "Північ" в дії. "Визволителі" нашої землі знову розбиті, втратили боєздатність, морально-психологічний стан не дозволяє виконувати подальші завдання. Всі російські солдати і офіцери, що побігли по лісах, тепер читають наші записки, як правильно здатися в полон", - йдеться в заяві командування.

Крім того, окупанти перед втечею залишили для ЗСУ кілька записок, в яких йдеться про те, що вони також проти війни. Крім того, військові РФ кажуть, що люблять українців.

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