Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.
Читайте такожЗеленський відзвітував про 130 днів перемир'я на Донбасі: бойові втрати зменшились вдесятероПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook.
У неділю окупанти не порушували домовленості, що вступили в дію 27 липня, щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.
У штабі додають, що сапери розмінували понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.
«Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил», - наголошується у зведенні.
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