80% із тих, хто повернулися, - чоловіки.

Від початку нападу Росії на Україну більше 140 тис. українців повернулися додому.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook.

Тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тис. осіб від початку російської агресії. З них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тис. осіб - майже 764 тис. громадян України та близько 137 тис. іноземців.

Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тис. наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки.

Також прикордонниками забезпечено пропуск 2 тис. 450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.

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