У протистоянні загинув ветеран АТО.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що під час оборони міста відбили вже третій напад за день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Щойно на нас був черговий напад. І звичайно ми його відбили. Але відбили дуже важкою втратою. Щойно втратили нашого друга, побратима, Героя війни ще з АТО, дуже нашого класного друга. На жаль, ми його втратили. Але знову відбили напад. Сьогодні це третій. І наше невелике місто стоїть", - розповів Маркушин.

Він наголосив, що Ірпінь за 5 днів не здав окупантам жодного метра землі.

"Якщо вони і далі будуть нападати, вони додому в Білорусь і в Росію будуть їхати у цинкових гробах", - сказав мер.

Маркушин також підкреслив, що місто дуже потужно об'єдналося для оборони.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ситуація навколо Києва залишається напруженою. На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ в напрямку столиці.