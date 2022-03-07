У бою з російськими загарбниками загинув Віктор Дудар.

Під Миколаєвом в бою з російськими окупантами загинув український військовий журналіст Віктор Дудар.

Відомо, що Дудар пішов у військкомат, щоб у складі Збройних сил захищати Україну в перший же день повномасштабної війни. Він пройшов війну на сході країни в 2014-2015 рр. добровольцем і воював у 80-й десантно-штурмовій бригаді журналістом. Пізніше він став резервістом і працював у газеті "Експрес", де до останнього дня займався висвітленням військової тематики та журналістськими розслідуваннями.

Свої співчуття вже висловив комітет зі свободи слова Верховної Ради України.

"Не вистачає слів, щоб підібрати слова жалю дружині, дочці, родині, близьким, друзям і всьому українському народу. Ми втратили одного з найкращих", - йдеться в заяві комітету.

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