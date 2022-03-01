Кілька військовополонених розповіли правду, про війну в Україні.

Шестеро полонених військових армії РФ, яка вторглася в Україну, заявили, що командування не пояснювало їм мету перетину кордону.

Про це вони розповіли у відео, опублікованому СБУ.

Шістьом полоненим від 19 до 21 року. Усі розповідають різні версії того, як армія РФ опинилася в Україні. Один з полонених розповів, що їхав в Україну "на навчання", інші стверджують, що перетнули кордон обманним шляхом за наказом командування. Мету цих дій командири не пояснили.

"Коли перетинали кордон, запитали командира, для чого все це. Він сказав зайвих питань не ставити", - розповів один з полонених.

Солдатів запевнили, що вони перетнуть кордон, стануть табором та будуть там жити. Водночас колону, у якій рухався один з полонених, розстріляли майже відразу. Автомобіль, у якому пересувався ще один полонений, підірвали, він ледь вижив. Ще один полонений росіянин розповів, що він здався ЗСУ разом з іншими військовими РФ.

"Нас обманули... хочуть пустити на гарматне м'ясо", - каже один з росіян.

"Я не думав, що їду когось вбивати... Нас відправляють на війну як гарматне м'ясо", - додає другий окупант.

Один з полонених розповів, що ЗСУ знищують цілі колони окупантів. Усі підтверджують, що українці їх не ображають, лікують та годують.

"Ми вчинили як німці. Тому що ми напали на людей, а вони просто захищають свою територію. Ніхто ніде на нас не нападав і я сам не збагну, що Росія хоче від цієї війни", - заявив один з полонених.

Військові РФ закликали не йти в Україну, адже Путін наказав вбивати цивільних українців.

"Зберіться краще та йдіть на Путіна. Через нього все це", - констатував один з росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: