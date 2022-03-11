Володимир Зеленський нагадав, що окупанти роблять все, щоб обдурити наших людей в осаджених містах.

Увечері 10 березня президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українського народу, в якому розповів про блокаду Маріуполя окупантами.

"Незважаючи на те, що російські війська не припиняли вогонь, я все одно розпорядився направити колону вантажівок для Маріуполя - з їжею, водою і ліками. Але окупанти почали танкову атаку на цей коридор "життя" для маріупольців. Вони зробили це усвідомлено, тому що отримали чіткий наказ тримати Маріуполь в заручниках і знущатися над ним. Постійно бомбити, постійно обстрілювати. Сьогодні вони зруйнували будівлю Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Саме поруч з цією будівлею і було те місце, де збиралися маріупольці на евакуацію", - сказав він.

Зеленський назвав те, що відбувається "відвертим терором".

"Викликаючий терор. Від досвідчених терористів. Світ повинен це знати. Повинен визнати це. Ми всі маємо справу з державою-терористом. Але що б то не було, ми будемо намагатися! Постійно! Ми продовжимо спроби довезти до Маріуполя допомогу, якої так потребують наші люди", - заявив президент.

Він нагадав, що окупанти роблять все, щоб обдурити наших людей в осаджених містах.

"Вони блокують зв'язок. Не дають дізнатися інформацію. Держава робить все, щоб допомогти нашому місту. Все, щоб сказати маріупольцям: ми боремося. І не залишимо цієї боротьби. Тому якщо ви можете говорити з маріупольцями, писати їм, поширюйте, будь ласка, правду. Нагадуйте їм, що Україна всім серцем з ними. І робить все, щоб припинилося катування міста", - додав Зеленський.

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