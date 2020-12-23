Доставили вогонь миру гвардійцям представники "Пласту".

Бійці батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, що виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, отримали Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

Доставили вогонь миру гвардійцям представники «Пласту» – Національної скаутської організації України.

«Пластуни вже не перший рік привозять вогонь миру до нас в район проведення ООС. Відверто кажучи, за цей час вони встигли стати хорошими та вірними друзями для бійців нашого батальйону. Вони розуміють нашу роль та місце тут, тому намагаються всіляко та постійно підтримувати. А ще таким чином вони створюють для нас святковий настрій і відчуття сімейного затишку. Тепер лампадка з вогнем миру стоятиме у нас на молитовному місці і доступ до неї, за потреби, матимуть усі наші побратими», - розповідає гвардієць батальйону Денис.

Вифлеємський вогонь миру: що про це відомо

Вифлеємський вогонь миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, що полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

В Україні з 1999 року вогонь, що символізує мир, любов та добро і символічно об'єднує всіх українців, поширюють пластуни — українські скаути. Щороку пластуни передають Вифлеємським вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам по всій Україні. З початку російсько-української війни пластуни передають Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки українським захисникам у зону бойових дій на сході України.

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Автор: Юлія Петриченко