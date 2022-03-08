За словами кадировця, у нього ледь серце не вилетіло від переляку.

Українські спецслужби продовжують перехоплювати розмови окупантів, серед яких є і кадирівці.

Так, цього разу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поділився записом розмови, на якій чутно, як кадировець скаржиться телефоном якомусь чоловікові на те, що до них сьогодні прилетів винищувач.

Крім того, кадировець сказав, що від переляку у нього ледь серце не вилетіло. Чоловік на іншому кінці дроту уточнив, чи могли вони збити цей винищувач. На що окупант відповів: "Ми ж не знали, свій він чи не свій. Нам поки не скажуть - не варіант".

Також він додав, що кадирівці самі підривають свої БТРи, оскільки вони дорогою почали ламатися. А також вони це роблять для того, щоб українські військові їх не забрали.

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