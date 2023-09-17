Зараз кожні три місяці готують по 10 тисяч пілотів дронів.

Кількість дронів у Збройних силах України на сьогодні щомісяця зростає як мінімум вдвічі. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

"По деяких категоріях ми збільшили виробництво за цей рік в десятки разів, а по деяких – навіть в сотні разів. Якщо ми мали виробництво дронів минулого року в кілька десятків тисяч, то цього року це вже сотні тисяч. Зараз щомісяця кількість дронів у Збройних силах як мінімум подвоюється", - сказав він.

За його словами, за перші шість місяців поточного року було підготовлено 10 тисяч пілотів дронів. А на сьогодні держава вийшла на новий темп – кожні 10 тисяч пілотів дронів будуть готувати за три місяці.

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Також він додав, що проект "Армія дронів" на сьогодні співпрацює з 31 школою на території України, переважна більшість людей, які проходять там навчання, складають військові – 95%, проте кількість цивільних пілотів постійно збільшується.

Армія дронів

На початку липня 2022 року платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації заявили про спільний проєкт "Армія дронів", який передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт і курс навчання пілотів.

Цього року з державного бюджету на "Армію дронів" було виділено 40 млрд грн. У проекті державного бюджету на 2024 рік уряд запланував 48 млрд грн на цей проект.

За словами віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна до кінця 2023 року збільшить виробництво дронів для армії у понад 120 разів. За його словами, безпілотники збирають та збиратимуть вітчизняні компанії, але компоненти до них будуть імпортні.

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