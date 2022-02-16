Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк наголосив, що лише завдяки єдності українська армія вже восьмий рік стримує ворога.

Українські військові, які боронять Україну у зоні ООС, привітали українців з Днем єдності.

Як заявив командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк під час марафону до Дня єдності, військові, як ніхто знають, що таке єдність.

Павлюк наголосив, що лише завдяки єдності українська армія вже восьмий рік стримує ворога. Він подякував українцям, які як у 2014, так і зараз готові віддати все, щоб наші ЗСУ вистояли.

"Ми не тільки стримуємо агресора, але й розвиваємося, стаємо сильнішими. Щодня ми відчуваємо допомогу всього українського народу. Кожного дня нас підтримують, забезпечують та вірять. Дякуємо за це, ми вистоїмо", – підкреслив командувач ООС.

Він додав, що Збройні сили 2022 року кардинально відрізняються від тих, що були раніше. Зараз наші бійці підготовлені, мотивовані, добре оснащені.

"Але основна наша сила в єдності та вірі, що ми не можемо зрадити наших рідних і близьких. Ми до кінця будемо захищати майбутнє наших рідних і дітей. Вірте Україні та ЗСУ і ми переможемо", – сказав Павлюк.

Нагадаємо, у День єднання Володимир Зеленський звернувся до українців і зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

У День єднання на провідних загальнонаціональних та регіональних телеканалах проходить Марафон єднання #UAразом. Всі телеканали країни сьогодні фактично мовлять однією картинкою. Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців.

Вас також можуть зацікавити новини: