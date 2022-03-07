Наш ас здійснив точне влучення ракетою "повітря-повітря".

Доблесні українські захисники щодня демонструють майстерність і героїзм у боротьбі проти російських окупантів. Наприклад, наші війська продовжують контролювати 70 % Ірпеня і відбивати атаки путінських терористів. А нещодавно стало відомо про ще один феноменальний подвиг неназваного українського солдата. Невідомий пілот показав неймовірну майстерність в авіаційній справі. Наш ас зміг збити російську крилату ракету "Калібр" за допомогою ракети "повітря-повітря".

Інформацією про подвиг українського льотчика поділився заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі: "Це вищий пілотаж! Наш льотчик-герой зберіг зараз десятки, а можливо й сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле в 5 км від Обухова і вибухнула в полі. На місце виїхали місцеві жителі і надіслали мені фото воронки від вибуху. Уявіть собі, скільки горя було б, якби ця фашистська ракета вибухнула в місті?! Слава українським льотчикам — Героям!"

Нагадаємо, саме "Калібрами" російські нелюди обстрілювали багато наших міст. Потрапити в ракету нальоту вкрай важко, тому ас продемонстрував феноменальну точність.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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