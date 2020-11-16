Від початку поточної доби уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Упродовж минулої доби, 15 листопада, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед українських військових не було.

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Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку проросійських бойовиків не зафіксовано.

Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.

Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

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Автор: Олександр Топчій