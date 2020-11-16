Упродовж минулої доби, 15 листопада, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.
"Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет", - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат та поранень серед українських військових не було.
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Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку проросійських бойовиків не зафіксовано.
Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.
- Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.
- 30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.
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