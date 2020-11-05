Українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі у зв'язку з пораненням українського військовослужбовця поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ про порушення Росією режиму припинення вогню.
Про це українська делегація повідомила у Facebook.
"Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан бійця задовільний", - йдеться у повідомленні.
За допомогою координаційного механізму українська сторона СЦКК встановила режим тиші і направила письмову ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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"Українська делегація зазначає: ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями. Чи здатне взагалі керівництво РФ виконувати взяті на себе зобов'язання?", - заявляє українська делегація у ТКГ.
Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.
- Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.
- 30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.
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