Українська делегація у ТКГ ставить під сумнів здатність Росії виконувати зобов'язання з дотримання перемир'я.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі у зв'язку з пораненням українського військовослужбовця поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ про порушення Росією режиму припинення вогню.

Про це українська делегація повідомила у Facebook.

"Сьогодні вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан бійця задовільний", - йдеться у повідомленні.

За допомогою координаційного механізму українська сторона СЦКК встановила режим тиші і направила письмову ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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"Українська делегація зазначає: ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями. Чи здатне взагалі керівництво РФ виконувати взяті на себе зобов'язання?", - заявляє українська делегація у ТКГ.

Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.

Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

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Автор: Віталій Саєнко