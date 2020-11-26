Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Сьогодні окупанти на Донбасі один раз порушили режим тиші.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 26 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета", - сказано у зведенні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами.

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Також у штабі зауважили, що в районі проведення ООС належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 10 га території та передано на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.

Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.

Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

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Автор: Юлія Янкевич