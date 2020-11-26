Сьогодні окупанти на Донбасі один раз порушили режим тиші.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
"Упродовж поточної доби, 26 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета", - сказано у зведенні.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами.
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Також у штабі зауважили, що в районі проведення ООС належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 10 га території та передано на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.
Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.
- Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.
- 30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.
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