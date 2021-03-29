Небезпечну знахідку знищать рятувальники.

На Луганщині співробітники СБУ з бійцями Нацгвардії виявили схрон з боєприпасами, що розташовувався на території школи.

Про це повідомила прес-служба Національної гвардії України (НГУ)

Уточнюється, що серед знайденого наявні набої калібру 7,62 та постріли гранатометні ВОГ 25.

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"Слід зауважити, що дана знахідка могла слугувати бойовикам інструментом для організації диверсій на підконтрольній Українському уряду територіях", - йдеться у повідомленні.

Схрон виявили на території школи в населеному пункті Привілля. На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції, а боєприпаси передали рятувальникам для знищення.

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Автор: Юрій Годован