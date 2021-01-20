Зокрема, було виявлено бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації.

У Луганській області правоохоронці виявили боєприпаси російського виробництва, залишені окупантами поблизу селища Трьохізбенка.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Прокурорами Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях задокументовано черговий факт, що підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини збройних формувань Російської Федерації та постачання озброєння країною-агресором", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на колишніх позиціях збройних формувань РФ в Луганській області, що дислокувалися поблизу селища Трьохізбенка Новоайдарського району, правоохоронці виявили боєприпаси російського виробництва - бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) та три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації.

Як заявили в ООС, засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні Збройних сил України та застосовуються представниками Збройних сил РФ та їх найманцями на Донбасі для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії РФ проти України.

Крім того, дане озброєння з підстав їх конструктивних характеристик заборонено міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення.

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"Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

При цьому, протипіхотну фугасну міну натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками ГУ Нацполіції в Луганській області на місці.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко