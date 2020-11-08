Узгоджений план може з'явитися до наступного засідання ТКГ 10 листопада.

ОБСЄ підготує єдиний план врегулювання ситуації на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін.

Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю російському агентству ТАСС.

"Цей документ буде не український, не російський, не авторства ОРДЛО. А це буде документ Тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау підготувала доручення пану П'єру Морелю - це посол з політичних питань в системі Мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати", - сказав Кравчук.

Він також висловив сподівання, що узгоджений план з'явиться до наступного засідання ТКГ, яке заплановане на 10 листопада.

"Є завдання підготувати всебічно продуманий, із урахуванням інтересів усіх сторін, і перш за все ОРДЛО, документ, який відкриє дорогу до миру й відродження життя на цих територіях", - підкреслив Кравчук.

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Він зазначив, що Україна свою частину завдання виконала, передавши свій варіант в загальну скарбничку. Також Кравчук заявив, що в разі досягнення домовленості, документ може бути підписаний всіма сторонами ТКГ.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу.

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Автор: УНІАН