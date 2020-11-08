ОБСЄ підготує єдиний план врегулювання ситуації на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін.
Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю російському агентству ТАСС.
"Цей документ буде не український, не російський, не авторства ОРДЛО. А це буде документ Тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау підготувала доручення пану П'єру Морелю - це посол з політичних питань в системі Мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати", - сказав Кравчук.
Він також висловив сподівання, що узгоджений план з'явиться до наступного засідання ТКГ, яке заплановане на 10 листопада.
"Є завдання підготувати всебічно продуманий, із урахуванням інтересів усіх сторін, і перш за все ОРДЛО, документ, який відкриє дорогу до миру й відродження життя на цих територіях", - підкреслив Кравчук.
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Він зазначив, що Україна свою частину завдання виконала, передавши свій варіант в загальну скарбничку. Також Кравчук заявив, що в разі досягнення домовленості, документ може бути підписаний всіма сторонами ТКГ.
План дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу.
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