За словами Леоніда Кравчука, країни Європи та Сполучені Штати Америки бачать, що Україна - "це полум’я в центрі Європи, яке може стати катастрофою".

Росія опинилася не в найкращому становищі, щоб висувати будь-які ультиматуми і свої умови Україні щодо Донбасу.

Про це заявив перший президент незалежної України, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю ТСН.ua.

Зокрема, він зазначив, що запропонований Україною план дій щодо Донбасу відкриває можливості для зустрічі на найвищому рівні в "нормандському форматі".

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"Але чи захочуть наші опоненти… Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор - Росія. Чи захоче вона в даному разі підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти. Тому що, будемо говорити відверто, не таке вже блискуче становище в Росії сьогодні, щоб диктувати багатьом, зокрема Україні, якісь умови, і не йти на будь-які поступки", - сказав Кравчук.

За його словами, країнам не можна не допустити того, щоб ситуація в Україні загострилася.

"Дивіться, новообраний президент США Джо Байден у розмові з європейськими лідерами, а я такого не пам'ятаю за час, принаймні, свого перебування при владі, серед гарячих точок двічі назвав Україну. Думаю, це добрий знак. Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що в цьому разі це не просто маленька точка на карті. Це полум’я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити", - сказав Кравчук.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Олександр Топчій