2 грудня Росія організувала акцію під виглядом неформального засідання Ради безпеки ООН у форматі Арріа для піару бойовиків.

Естонія, Велика Британія і США нагадали Росії, що вона спровокувала війну на Донбасі і є її активним учасником.

Про це йдеться в спільній заяві Представництв Естонії, Великої Британії і США при ООН, яка розміщена на сайті естонської дипломатичної установи.

Зокрема, дипломати звернули увагу, що 2 грудня Росія в ООН провела зустріч, яка, за її твердженням, стосувалася статусу виконання Мінських угод.

"Ця зустріч була явною спробою представити неправдивий та оманливий наратив у зв'язку з конфліктом на сході України. Ми рішуче відкидаємо припущення Росії, що вона діє як посередник у внутрішньому конфлікті. Росія є активним учасником, який здійснює підготовку, озброює та очолює збройні формування в районах, що не перебувають під контролем українсього уряду, доповнюючи ці маріонеткові сили військовим персоналом та технікою. Вона спровокувала і продовжує підживлювати конфлікт, що призвів до близько 13 тис. смертей, кричущих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення", - наголошується в заяві.

Дипломати Естонії, Британії та США знову підтвердили свою підтримку Мінських угод і тверду відданість мирному урегулюванню конфлікту з повним дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України.

Також вони вітають кроки, здійснені українським урядом для прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликають Росію діяти так само.

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"Ми будемо й надалі взаємодіяти з усіма ініціативами в рамках ООН, які покликані підтримати конструктивні цілі. Цей захід, створений виключно спотворити реалії конфлікту на сході України, слугував виключно російським інтересам", - підсумовується в заяві.

Нагадаємо, 2 грудня Росія організувала PR-акцію під виглядом неформального засідання Ради безпеки ООН у форматі Арріа для піару бойовиків.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко