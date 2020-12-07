Акція була присвячена до Дня Збройних сил України.

У напрямку окупованої Горлівки запустили великий прапор України.

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Про це повідомляє ОТУ "Північ" на сторінці в Facebook.

"В небі над тимчасово окупованим Донбасом замайорів Державний прапор України", - йдеться в повідомленні.

Стяг розміром 120 квадратних метрів запустили в напрямку окупованої Горлівки за допомогою повітряних куль із гелієм.

Акція була присвячена до Дня Збройних сил України.

День ЗСУ

6 грудня, в Україні відзначають День ЗСУ. Ця дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року.

6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закони "Про Збройні Сили України" та "Про оборону України".

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Автор: УНІАН