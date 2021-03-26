Президент анонсував розмови з главами держав "нормандського формату".

Президент Володимир Зеленський відреагував на загострення ситуації на Донбасі, де сьогодні внаслідок ворожого обстрілу загинули четверо бійців Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента в Facebook.

Коментуючи загибель бійців, президент висловив співчуття родинам та близьким захисників. Він також відправив на Донбас головнокомандувача ЗСУ для з'ясування усіх обставин.

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"Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "Нормандської четвірки", - наголосив він.

За словами глави держави, з початку поточного року на фронті спостерігається ескалація ситуації.

"Подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей та вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів та вибухів. Щоб чути один одного в усіх сенсах слова – на Донбасі має запанувати всеосяжна та стабільна тиша", - резюмував він.

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Юрій Годован